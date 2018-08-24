В Югре рапортуют об историческом минимуме зарегистрированной безработицы

Ханты-Мансийск, , 15:30 — REGNUM Югра достигла исторического минимума зарегистрированной безработицы. Это самый низкий показатель среди субъектов Уральского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО со ссылкой на окружной департамент труда и занятости населения.

Численность зарегистрированных безработных в автономном округе на 15 августа составила 3 471 человек. С начала 2018 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 20 779 человек.

Однако отметим, что согласно международной классификации безработицы, когда её уровень рассчитывается как отношение числа неработающих к общей численности экономически активного населения, в Югре насчитывается 22,2 тысячи или 2,4% безработных. Такие данные за июль 2018 года представил Тюменьстат. На Ямале таковых 6,4 или 2%. То есть у Югры не самый низкий показатель безработицы в Уральском федеральном округе, и за Ямалом традиционно остаётся в данном плане самая низкая строчка.

Не стоит, наверное, рассказывать тем, кто был в шкуре безработного, какая это морока встать на учёт и получить статус. Как отмечают некоторые граждане в социальных сетях, государство без прохождения семи кругов ада льготы и пособия не преподносит. Проблема актуальна для всей России. Поэтому показатель низкой регистрации безработицы не должен застилать истинное положение на рынке труда, когда порой между сотрудником и работодателем трудовые отношения не оформляются, как и не учитывается самозанятость, полагают столкнувшиеся с этим граждане.

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