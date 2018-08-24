Следователи проверяют информацию об избиениях в кемеровской колонии

Кемерово, , 14:24 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку после сообщения СМИ о том, что сотрудники одной из колоний Кемеровской области избили заключенного, сообщает 24 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ходе проверки следователи изучат медицинские документы осужденного, а также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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Кроме того, в рамках проверки будут изучены камеры видеонаблюдения, установленные на территории исправительного учреждения, а также опрошены очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам проверять все отказные материалы, которые вынесли следственные органы по итогам доследственных проверок по фактам недозволенных методов воздействия, хищений и иных правонарушений в учреждениях исполнения наказаний России.

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