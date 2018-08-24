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В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1

Происшествия

Данных о потерпевших и разрушениях нет

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1
Иван Шилов © ИА REGNUM
Землетрясение

Пуэрто-Эсперанса, Перу, 24 августа 2018, 14:28 — REGNUM  В Перу зарегистрировано землетрясение силой в 7,1 балла по шкале Рихтера, передает телеканал TeleSur.

Подземный толчок произошел на глубине 616 км в 4:04 24 августа по местному времени. Это произошло в 123 км к югу от города Пуэрто-Эсперанса (департамент Укаяли), информирует Геофизический институт Перу.

Геологические службы Перу и США исключили возможность возникновения цунами. Данных о жертвах и разрушениях нет.

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Землетрясения
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