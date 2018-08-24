В центре Москвы в яму провалился «КамАЗ»

Москва, , 14:15 — REGNUM В районе станции метро «Третьяковская» в центре Москвы в провал, образовавшийся на дорожном полотне, частично провалился грузовик. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«На улице Большая Ордынка в районе дома 22/2 произошло проседание грунта под проезжавшим грузовым автомобилем. В результате грузовик перекрыл два ряда. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/gucodd/status/1032945405984747520

На фотографиях места происшествия, опубликованных телеканалом «РЕН-ТВ» видно, что трехосный «КамАЗ» всей правой стороной завалился в дыру в асфальте и остановился с креном примерно в 30°.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа на Большой Татарской улице в Москве «Мерседес», в котором находились семь человек, из них один в багажнике, вылетел на встречную полосу и врезался в такси. От сильного удара автомобиль задел еще шесть припаркованных машин. В ДТП пострадали два человека.

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