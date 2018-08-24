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В Калужской области сотрудник полиции в отпуске спас село от пожара

Происшествия

Полицейский, рискуя собственной жизнью, кинулся в очаг возгорания

В Калужской области сотрудник полиции в отпуске спас село от пожара
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Отважный полицейский Александр Коваленко.

Калуга, 24 августа 2018, 13:31 — REGNUM  Помощник участкового уполномоченного старший сержант полиции Александр Коваленко сумел пресечь пожар в санатории «Воробьи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по Малоярославецкому району Калужской области.

По сообщению ведомства, находящийся в отпуске страж порядка заметил начавшийся пожар и сильное задымление — на площади более 100 кв. метров горела сухая трава, пламя приближалось к домам и газораспределительной станции.

Полицейский, оценив ситуацию, сначала попытался устранить угрозу взрыва станции самостоятельно, а затем сумел оповестить местных жителей, с чьей помощью ему и удалось окончательно ликвидировать возгорание.

В отделе полиции отметили, что благодаря грамотным и инициативным действиям сотрудника полиции удалось вовремя пресечь пожар и избежать его серьезных последствий.

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Травяные пожары
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