В Калужской области сотрудник полиции в отпуске спас село от пожара

Калуга, , 13:31 — REGNUM Помощник участкового уполномоченного старший сержант полиции Александр Коваленко сумел пресечь пожар в санатории «Воробьи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по Малоярославецкому району Калужской области.

По сообщению ведомства, находящийся в отпуске страж порядка заметил начавшийся пожар и сильное задымление — на площади более 100 кв. метров горела сухая трава, пламя приближалось к домам и газораспределительной станции.

Полицейский, оценив ситуацию, сначала попытался устранить угрозу взрыва станции самостоятельно, а затем сумел оповестить местных жителей, с чьей помощью ему и удалось окончательно ликвидировать возгорание.

В отделе полиции отметили, что благодаря грамотным и инициативным действиям сотрудника полиции удалось вовремя пресечь пожар и избежать его серьезных последствий.