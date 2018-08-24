Сюжетом о попрошайке из Югры заинтересовался СКР

Нижневартовск, Югра, , 13:01 — REGNUM Ребёнок-попрошайка из Нижневартовска (ХМАО) заинтересовал следственные органы после показа сюжета о его тяжёлой жизни по Первому каналу. Для выяснения всех обстоятельств следствие организовало процессуальную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В телепрограмме сообщалось, что мальчик не посещает школу и не ночует дома. Мать ребёнка не работает, отце живёт в другом городе и не платит алименты на содержание сына. Кроме того, в 2018 году мальчик дважды попадал в больницу с явными следами побоев.

Установлено, что семья ребёнка состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.