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Сюжетом о попрошайке из Югры заинтересовался СКР

Происшествия

Следствие разбирается, почему 11-летний ребёнок из Нижневартовска вынужден просить милостыню

Нижневартовск, Югра, 24 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Ребёнок-попрошайка из Нижневартовска (ХМАО) заинтересовал следственные органы после показа сюжета о его тяжёлой жизни по Первому каналу. Для выяснения всех обстоятельств следствие организовало процессуальную проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В телепрограмме сообщалось, что мальчик не посещает школу и не ночует дома. Мать ребёнка не работает, отце живёт в другом городе и не платит алименты на содержание сына. Кроме того, в 2018 году мальчик дважды попадал в больницу с явными следами побоев.

Установлено, что семья ребёнка состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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