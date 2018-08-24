В Красноярске забытый врачами в пациентке зажим обернулся уголовным делом

Красноярск, , 12:34 — REGNUM В Красноярске врачи забыли в животе пациентки 16-сантиметровый медицинский зажим. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 августа, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по факту некачественно выполненной медицинской операции.

63-летней женщине в апреле 2017 года сделали операцию по иссечению грыжи. После этого красноярка начала жаловаться на сильные боли в животе. Причину болей выяснили с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что у женщины в животе находился 16-сантиметровый зажим, забытый медиками. Чтобы его извлечь, ей сделали ещё одну операцию.

«В настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила причинение потерпевшей лёгкого вреда здоровью, истребована медицинская документация, запланирован её допрос», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, словосочетание «лёгкий вред здоровью» не звучит пугающе. Однако, по словам жительницы Красноярска, всё это время она испытывала настоящий ужас.

Боли в животе были сильными, но врач отвечал, что это нормально. В женской консультации пенсионерку отправили в онкологию.

«В онкологии два месяца была — это вообще… Всё это — боли, кошмары. Скорую я не вызывала, потому что думала — все, у меня рак, я обречена, как говорится», — цитирует пострадавшую телеканал «Енисей».

Оказалось, что за опухоль приняли кольцо забытого зажима. От ужасной боли красноярка не могла нормально ходить и наклоняться:

«Я как вспомню — у меня год жизни потерян. Мне даже к психиатру пришлось обращаться. Я не могла уснуть — сначала потому что про онкологию сказали, потом — что уже нашли этот зажим, я боялась даже шелохнуться. Потом я боялась предстоящей операции — это ещё один наркоз, тяжёлая гипоксия мозга».

Дело жительницы Красноярска рассматривается в суде. Представитель потерпевшей рассказал, что подано исковое заявление о возмещении морального вреда в размере 3,5 миллиона рублей. Ответчик по делу не отрицает, что именно он оставил в пациентке зажим. В больнице от комментариев воздерживаются.