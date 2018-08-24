Экстремизм, тротил, патроны : курганца приговорили к колонии и штрафу

Курган, , 12:31 — REGNUM Курганца, ранее судимого за экстремизм, лишили свободы за «найденные» патроны и тротил. Боеприпасы мужчина хранил в своей квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Как выяснилось, подсудимый в конце февраля 2018 года, за Центральным стадионом в городе Кургане нашёл на земле девять патронов калибра 5,45 мм, предназначенных для боевого огнестрельного оружия, а также взрывчатку — тротил массой 115,2 грамм. «Находку» он незаконно хранил в своей квартире.

Прокуратура Зауралья утвердила ему обвинительное заключение по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов») и по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ»).

Учитывая, что данный 31-летний гражданин в 2017 году был приговорен к условному лишению свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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