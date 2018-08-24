Названа причина задержания в ЮАР российского судна

Кейптаун, , 12:05 — REGNUM Судно «Трансфлота», задержанное в порту города Порт-Элизабет (ЮАР) из-за отсутствия необходимых документов, перевозило в том числе промышленную взрывчатку. Об этом рассказал источник РИА Новости в посольстве РФ в стране.

По словам представителя дипмиссии, в настоящее время представители компании экстренно оформляют необходимые бумаги.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 24 августа текущего года власти ЮАР задержали российское судно «Лада», которое направлялось в нигерийский Лагос.