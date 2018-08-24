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Названа причина задержания в ЮАР российского судна

Происшествия

24 августа текущего года власти ЮАР задержали российское судно «Лада»

Кейптаун, 24 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Судно «Трансфлота», задержанное в порту города Порт-Элизабет (ЮАР) из-за отсутствия необходимых документов, перевозило в том числе промышленную взрывчатку. Об этом рассказал источник РИА Новости в посольстве РФ в стране.

По словам представителя дипмиссии, в настоящее время представители компании экстренно оформляют необходимые бумаги.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 24 августа текущего года власти ЮАР задержали российское судно «Лада», которое направлялось в нигерийский Лагос.

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