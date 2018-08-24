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Смертельные игры: в Прикамье подросток погиб в бункере с зерном

Происшествия

Компания подростков из озорства забралась в бункер, наполненный зерном

Смертельные игры: в Прикамье подросток погиб в бункере с зерном
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Зерноток

Пермь, 24 августа 2018, 11:51 — REGNUM  В Суксунском районе Пермского края произошёл несчастный случай с гибелью подростка. В одном и сёл дети устроили игры на территории зерносушильного комплекса и из озорства забрались в бункер с зерном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, днём 22 августа на территории сельскохозяйственного комплекса находилась компания из трёх детей. Непозволительная шалость привела к гибели одного из мальчиков. Дети забрались в заполненный зерном бункер, и одного из подростков затянуло вертикальным транспортером вниз вместе с зерном.

В настоящее время по факту гибели 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, виновные в причинении смерти по неосторожности.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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