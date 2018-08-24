Разрушенный мост в Генуе будет полностью снесен

Генуя, Италия, , 11:45 — REGNUM Мост Моранди в Генуе будет снесен целиком, соответствующее решение уже принято, заявил в пятницу, 24 августа, глава региона Лигурия Джованни Тоти, передает информагентство Ansa.

В течение следующей рабочей недели будет рассмотрен один или несколько вариантов сноса. Понадобится ли использовать метод подрыва опор, пока не ясно, добавил губернатор.

Во вторник, 14 августа, в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.