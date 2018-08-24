На мурманском судне в Северной Атлантике вспыхнул пожар, погиб механик

Мурманск, , 11:24 — REGNUM На рыболовецком судне Мурманского тралового флота «Павел Кутахов», ведущему промысел в водах Гренландской экономической зоны, произошел пожар.

Как сообщает PortNews со ссылкой на Государственный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота, при тушении пожара погиб старший механик судна. К настоящему времени пожар потушен, проведена разведка очага пожара, начато проветривание. Судно обесточено, хода не имеет. Для оказания помощи подходит судно «Капитан Демиденко».

Добавим, что неделю назад тушить пожар на российском судне пришлось норвежцам. Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в порту Батсфьорд загорелся рыболовецкий траулер. Тогда никто не пострадал, но, как отметили спасатели, катастрофы не случилось только потому, что судно загорелось на берегу, а не в море.