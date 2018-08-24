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Во Владимирской области выгорело 5 гектаров леса Минобороны

Происшествия

В лесу загорелась травяная подстилка

Во Владимирской области выгорело 5 гектаров леса Минобороны
Василий Поленов. Пожар в сухой кобре. 1870

Владимир, 24 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Во Владимирской области 23 августа произошел пожар на участке леса, который принадлежит филиалу ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила 5 га.

В лесу загорелась травяная подстилка. Сообщение о пожаре поступило примерно в 16:15, ликвидировать его удалось только к 22:00.

«Всего на тушение пожара привлечено 12 человек и 4 единицы техники», — сообщили в пресс-службе.

Также лесной пожар произошел в Селивановском районе. Здесь огонь затронул 2,4 га. Его тушили чуть более часа.

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Лесные пожары — 2018
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