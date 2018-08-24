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Британский фанат получил ножевое ранение перед матчем Лиги Европы

Происшествия

В первой встрече, прошедшей 23 августа, верх одержали греческие футболисты

Британский фанат получил ножевое ранение перед матчем Лиги Европы
topher76
Нож в крови

Афины , 24 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Пятеро британских футбольных фанатов пострадали в греческом Пирее перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием английского футбольного клуба «Бернли» и греческого «Олимпиакоса». Один из болельщиков получил ножевое ранение ноги, сообщает 24 августа BBC.

В пресс-службе «Бернли» отметили, что пятеро пострадавших фанатов (в том числе и раненый в ногу) прибыли на стадион самостоятельно, а не в рамках организованной групповой поездки. Следует отметить, что в первой встрече, прошедшей 23 августа, верх одержали греческие футболисты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Олимпиакоса».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа российский футбольный клуб «Уфа» уступил в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы шотландскому «Глазго Рейнджерс» со счётом 1:0.

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