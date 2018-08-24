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Рязанское предприятие отравило рыбу в реке сбросом химикатов

Происшествия

Ранее СМИ сообщили о том, что из-за загрязнения реки Кердь погибла рыба

Рязанское предприятие отравило рыбу в реке сбросом химикатов
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Загрязнение реки

Рязань, 24 августа 2018, 10:45 — REGNUM  Рязанские следователи начали проверку по информации о том, что из-за загрязнения реки Кердь произошла массовая гибель рыбы. По предварительным данным, предприятие, которое работает в Михайловском районе, выбросило в реку химические вещества, сообщили 23 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

Проверку начали после того, как сообщения о гибели рыбы появились в местных СМИ.

«По предварительным данным, ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, произвело сброс химических веществ в реку. Протяженность загрязненного участка химическими веществами составила 16 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас следователи проверяют все материалы о загрязнении воды, по результатам проверки будет решено, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

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Техногенные загрязнения окружающей среды
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