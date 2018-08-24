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Скончался мужчина, стрелявший в сотрудников московской полиции

Происшествия

Причиной смерти нападавшего явилось полученное в ходе перестрелки со стражами порядка пулевое ранение

Скончался мужчина, стрелявший в сотрудников московской полиции
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Стрелок

Москва, 24 августа 2018, 10:31 — REGNUM  Раненый при нападении на полицейских в Москве злоумышленник скончался в одной из столичных клиник, передает телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, причиной смерти нападавшего явилось полученное в ходе перестрелки со стражами порядка пулевое ранение головы. По данным некоторых СМИ, 31-летний мужчина был уроженцем Кабардино-Балкарии. В настоящее время выясняются причины его поступка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в центре Москвы в переулке Сивцев Вражек молодой мужчина внезапно открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, ранив одного из них в ногу. Ответным огнем на поражение нападавший был обезврежен.

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