Скончался мужчина, стрелявший в сотрудников московской полиции

Москва, , 10:31 — REGNUM Раненый при нападении на полицейских в Москве злоумышленник скончался в одной из столичных клиник, передает телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, причиной смерти нападавшего явилось полученное в ходе перестрелки со стражами порядка пулевое ранение головы. По данным некоторых СМИ, 31-летний мужчина был уроженцем Кабардино-Балкарии. В настоящее время выясняются причины его поступка.

Читайте также: СМИ: Установлена личность человека, атаковавшего полицейских в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в центре Москвы в переулке Сивцев Вражек молодой мужчина внезапно открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, ранив одного из них в ногу. Ответным огнем на поражение нападавший был обезврежен.

Читайте также: По факту нападения на полицейских в Москве СК возбудил уголовное дело