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Неизвестные ограбили дочь режиссера Бекмамбетова в Москве

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку

Неизвестные ограбили дочь режиссера Бекмамбетова в Москве
Константин Ерёмин © ИА Красная Весна
Полиция

Москва, 24 августа 2018, 10:17 — REGNUM  В Москве неизвестные сняли зеркала заднего вида с легкового автомобиля марки BMW, который принадлежит дочери режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Кража произошла 23 августа, когда иномарка стояла на Кутузовском проспекте. Размер нанесенного ущерба не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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