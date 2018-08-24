В Оренбуржье чиновник наказан за пьяное вождение

Саракташ, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM В Саракташском районе Оренбургской области чиновник администрации оштрафован и лишён водительских прав. Кроме того, встал вопрос о досрочном прекращении его полномочий в качестве председателя участковой избирательной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

Работник администрации Саракташского района, возвращаясь ночью с работы домой, был остановлен автоинспекторами. Когда чиновник предоставляли документы, то экипаж ДПС отметил признаки алкогольного опьянения у водителя. Чиновнику предложили пройти медосвидетельствование. Однако представитель префектуры отказался от тестирования на алкоголь.

Впоследствии выяснилось, что ранее чиновник привлекался к административной ответственности. Его штрафовали на 30 тыс. рублей и лишали водительских прав на полтора года за пьяную езду.

Будучи подвергнутым наказанию сотрудник администрации повторно совершил аналогичное нарушение. Муниципальный служащий признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства. Фигурант приговорён к 120 тыс. рублям штрафа и лишён водительских права на два года. По вступлению приговора в законную силу, прокуратурой района будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий чиновника как председателя избирательных комиссии.