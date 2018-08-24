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Лесной пожар бушует неподалеку от Берлина

Происшествия

Жители покидают свои дома в деревнях в 50 км от столицы

Лесной пожар бушует неподалеку от Берлина
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Берлин, 24 августа 2018, 09:46 — REGNUM  Жители немецких деревень в районе Берлина эвакуируются из-за лесного пожара, передает немецкий телеканал N-TV 24 августа.

Уже более 500 человек покинули свои дома. Пожар возник в 50 км к юго-западу от столицы, горит площадь в 400 гектаров. В ночь на 24 августа дым достиг столицы и доставляет проблемы жителям Берлина.

Тушение пожара осложнено тем, что тяжелая техника не может добраться до эпицентра пожара: здесь в земле со времен войны лежат неразорвавшиеся боеприпасы. Пожар не повлиял на работу аэропортов.

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Лесные пожары — 2018
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