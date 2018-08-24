В Алтайском крае столкнулся микроавтобус и «Волга» — есть пострадавшие

Барнаул, , 09:42 — REGNUM В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля «ГАЗ-3110 Волга» в Алтайском крае за медицинской помощью обратились девять человек. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что авария произошла рано утром на 56-м километре автодороги «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай».

«Предварительно, микроавтобус выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем «ГАЗ-3110», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что человеческих жертв в данном случае удалось избежать, а за медицинской помощью в врачам обратились девять человек

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Онгудайском районе республики Алтай в результате аварии микроавтобуса получили травмы 14 человек.

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