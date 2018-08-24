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Граждане Монголии пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Происшествия

Из 14 доставленных в больницу пассажиров транспортного средства 12 были госпитализированы

Горно-Алтайск, 24 августа 2018, 09:28 — REGNUM  В Онгудайском районе республики Алтай в результате аварии микроавтобуса получили травмы 14 человек. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба регионального УМВД России.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на 659 километре Чуйского тракта, когда 22-летний водитель автобуса ISTANA «не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства».

Сообщается, что из 14 доставленных в больницу пассажиров транспортного средства 12 были госпитализированы. В экстренных службах добавили, что все пострадавшие являются гражданами Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Египте на автотрассе в провинции Бени-Суэйф произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии автобус перевернулся, ранения получили около 30 человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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