Граждане Монголии пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM В Онгудайском районе республики Алтай в результате аварии микроавтобуса получили травмы 14 человек. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба регионального УМВД России.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на 659 километре Чуйского тракта, когда 22-летний водитель автобуса ISTANA «не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства».

Сообщается, что из 14 доставленных в больницу пассажиров транспортного средства 12 были госпитализированы. В экстренных службах добавили, что все пострадавшие являются гражданами Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Египте на автотрассе в провинции Бени-Суэйф произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии автобус перевернулся, ранения получили около 30 человек.

Читайте также: В ДТП с автобусом в Египте пострадали около 30 человек