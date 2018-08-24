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В Красноярском крае за сутки потушили 62 лесных пожара

Происшествия

С 22 июня в лесах Красноярского края действует режим ЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 62 лесных пожара
skeeze
Лесной пожар

Красноярск, 24 августа 2018, 09:05 — REGNUM  В Красноярском крае 24 августа действуют 73 лесных пожара на общей площади 312,9 тыс. га. За прошедшие сутки в регионе потушили 62 лесных пожара на площади 85,7 тыс. га, сообщили ИА REGNUM 24 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

В тушении были задействованы более 500 человек, 26 единиц техники, пять воздушных судов.

Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве, добавив, что, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края 22 июня ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

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Лесные пожары — 2018
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