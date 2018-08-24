В США более 500 человек заразились циклоспорозом из-за салатов в McDonald's

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM В Соединенных Штатах Америки более 500 человек отравились салатами из сети ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщает Управление по контролю за качеством пищевых продуктов США.

По данным ведомства, в общей сложности было зарегистрировано 507 случаев заражения циклоспорозом. О заражении сообщили из 15 американских штатов, а также Нью-Йорка.

Напомним, вспышка циклоспороза произошла в США весной 2018 года. По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс, с середины мая по первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова было зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's.

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