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Пожар произошел на заводе Tesla в Калифорнии

Происшествия

Пожарные, прибывшие на место ЧП, полностью потушили возгорание

Пожар произошел на заводе Tesla в Калифорнии
skeeze
Пожар

Вашингтон, 24 августа 2018, 08:41 — REGNUM  В США на заводе по производству электромобилей Tesla произошел пожар. Об этом сообщил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на странице в соцсети Twitter.

ЧП произошло в четверг, 23 августа, в Фримонте (штат Калифорния).

«Я был там (на заводе), — написал Маск. — Рядом с забором на южной стороне загорелся собранный для переработки картон».

Пожарные, прибывшие на место ЧП, полностью потушили возгорание.

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