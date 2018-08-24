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В Дагестане в ДТП погибли четыре человека

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 24 августа, на трассе Кочубей — Кизляр — Махачкала

Махачкала, 24 августа 2018, 08:30 — REGNUM  В Тарумовском районе Дагестана столкнулись два транспортных средства — автобус Neoplan и легковой автомобиль «Лада Веста». Об этом, как передает НТВ, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло в пятницу, 24 августа, на трассе Кочубей — Кизляр — Махачкала. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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