В Югре сотрудник колонии попался на передаче мобильного телефона

Ханты-Мансийск, , 08:45 — REGNUM В Югре отдан под суд помощник начальника караула объединенной пожарной части ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО, который передал заключённому мобильный телефон за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что в марте 2018 года 30 тысячами штрафа и увольнением поплатился сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области, который проносил осуждённым мобильные телефоны и спиртные напитки.

Добавим, и в Югре попытки передачи заключённым неразрешённых предметов не являются редкостью. Так 4 июля 2018 года сотрудники оперативного отдела колонии №11 пресекли попытку переброса через забор наркотических веществ. Всего у гражданина изъяли 20,26 грамма нарковеществ. Теперь ему грозит до десяти лет за хранение наркотиков.

В тот же день был пойман гражданин, который попытался доставить в колонию 21 мобильный телефон. Он был привлечён к административной ответственности.

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