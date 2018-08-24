В Гане фермер спас свою дочь из пасти питона

Аккра, , 08:13 — REGNUM Храбрый фермер из африканского государства Гана сумел одолеть четырехметровую змею, проникшую в дом и пытавшуюся проглотить его новорожденную дочь. Об этом пишет портал CNR.

По данным интернет-издания, 38-летний Эклу Авайл находился на приусадебном участке вместе с женой и старшей дочерью, когда услышал странные крики младенца, раздающиеся из дома. Отец семейства вбежал в жилище и увидел крупного питона, который напал на девочку.

В ходе борьбы с хищной рептилией фермеру удалось задушить питона с помощью веревки. Затем мужчина принес убитую змею на рыночную площадь и показал свой трофей местным жителям. Сообщается, что после этого семейство направилось в больницу на обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Чернобыльской больнице города Львова умерла четырехлетняя девочка, которую на отдыхе укусила змея. По словам медиков, родители вовремя отвезли ребенка в больницу, но оказалось, что на Украине нет специальной сыворотки против змеиного укуса.

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