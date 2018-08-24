Опубликовано новое видео избиений заключенных в ярославской колонии

Ярославль, , 07:41 — REGNUM Правозащитный фонд «Общественный вердикт» предоставил новое видео, на котором, предположительно, сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенных. Видеозапись опубликовала «Новая газета».

На кадрах видно, как сотрудники в камуфляжной форме заставляют осужденных бегать по коридору, пинают их ногами и избивают дубинками. Видеозапись, как рассказали правозащитники, была сделана в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, видеоматериалы о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в Ярославской области появились в средствах массовой информации во второй половине июля.

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Это стало поводом для проведения служебной проверки в самой колонии, а следственные органы возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

В настоящее время установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Задержаны 12 человек, из них 11 находятся под стражей.

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