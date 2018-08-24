В Перми задержан коллектор, напавший за чужие долги на артистку

Пермь, , 06:46 — REGNUM В Перми полиция задержала коллектора, который напал и избил артистку местного театра. Им оказался 37-летний пермяк. Материалы административного производства направлены в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Пермскому краю.

В правоохранительных органах также отметили, что в ходе работы по заявлению женщины о побоях изучали записи с камер видеонаблюдения, установленных в зоне видимости инцидента, и получили приметы злоумышленника. Стоит отметить, что в отношении коллектора возбудили административное дело по статье «Побои». Её санкция предусматривает наказание до 30 тыс. рублей штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы — до 120 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, артистка Пермского театра оперы и балета заявила, что на неё напал неизвестный мужчина. Сначала он с неизвестной женщиной явился к ней в квартиру и начал требовать долг от Светланы. Объяснения, что такой женщины здесь нет, в расчёт не брались. Коллектор обещал наносить регулярные визиты. Испуганная артистка вызвала полицию. Когда женщина вышла во двор, то увидела своего обидчика и попыталась запечатлеть его на камеру телефона, однако в ответ последовала агрессивная реакция. Мужчина избил пермячку.

В полиции пострадавшую женщину удивило поведение сотрудника, который сказал, что не видит в данном случае состава преступления. Также ей указали, что в заявлении не следует сообщать о сломанном телефоне и угрозах со стороны нападавшего мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: Расплата за чужой долг: в Перми коллектор избил артистку театра