Пятница, 24 Августа 2018 года
06:32:02 МСК

Американский истребитель F-35 аварийно сел во Флориде

Происшествия

У самолета сломалась переднее шасси, в результате чего самолет завалился на нос

Американский истребитель F-35 аварийно сел во Флориде
Forsvarsdepartementet
Истребитель F-35

Орландо, США, 24 августа 2018, 05:45 — REGNUM  Истребитель F-35 совершил аварийную посадку на аэродроме Эглин в штате Флорида, сообщает Northwest Florida Daily News.

Сообщается, что при посадке у самолета сломалось переднее шасси, в результате чего самолет завалился на нос. Как сообщил официальный представитель на авиабазе, по данному инциденту будет проходить расследование, которое займет 30 дней. Также представитель заявила, что в тот же день один из пилотов другого истребиля F-35 при полете сбил птицу, однако ни пилот, ни самолет не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа истребитель Saab JAS 39 Gripen шведских ВВС во время полета столкнулся с птицей и потерпел крушение в лесу на юге страны. Пилот истребителя успел катапультироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведский истребитель столкнулся с птицей и упал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить