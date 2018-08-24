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СМИ: В Африке обнаружен пропавший танкер с российскими моряками

Происшествия

В настоящее время танкер находится в порту Оведно

Либревиль, 24 августа 2018, 04:52 — REGNUM  Региональный центр по морской безопасности Африки (CRESMAC) заявил об обнаружении пропавшего у берегов Габона танкера Pantelena, на борту которого находились российские и грузинские моряки, сообщает Africanews.

Сообщается, что судно обнаружили при помощи американских спутников. По их данным, в настоящее время танкер находится в порту Оведно, недалеко от Либревиля.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба МИД Грузии 19 августа заявила о пропаже нефтяного танкера Pantelena, в составе экипажа которого было 17 граждан Грузии. Сообщается, что связь с танкером была потеряна 14 августа. Также на борту танкера находились и два российских моряка.

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