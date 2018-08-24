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Флоридца арестовали за фейерверк в супермаркете

Происшествия

Видео с хулиганским поступкам он выложил в Instagram

Лос-Анджелес, США, 24 августа 2018, 04:39 — REGNUM  Жителя штата Флорида, 24-летнего Дориана Томаса, арестовали в Лос-Анджелесе сотрудники правоохранительных органов. Причиной ареста стало выложенное в Instagram видео, где флоридец поджигает фейерверк в супермаркете. Об этом сообщает телеканал WFMZ.

На видео отчетливо видно, как молодой человек поджигает фейерверк и забегает с ним в супермаркет Dollar Tree. Он ставит фейерверк на пол и наблюдает за реакцией посетителей магазина, которые в ответ на происходящее кричат и используют ненормативную лексику. Это видео Томас впоследствии выложил в свой Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля власти Швейцарии запретили использование фейерверков в стране из-за аномально жаркой и сухой погоды. Эта мера была принята для профилактики возникновения лесных пожаров, которые теоретически погли бы вызвать салюты.

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Происшествия в учреждениях торговли
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