Зафиксирована вспышка заболеваний гепатитном на заводах Петербурга

Санкт-Петербург, , 02:13 — REGNUM На заводах Nissan и Toyta в Санкт-Петербурге была зафиксирована вспышка заболевания гепатитом А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По факту случившегося управление Роспотребнадзора провело проверку поставщика питания на предприятия — MFC Foods. В результате проверки было выявлено несоответствие продукции гигиеническим нормам. Кроме того, сотрудники поставщика питания не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции.

В свою очередь, в интервью 78.ru директор по развитию MFC Foods Дмитрий Худяков опроверг информацию Роспотребнадзора, заявив, что все сотрудники были привиты и обследованы, а пищевые продукты соответствуют нормам. Также он заявил, что на суде компания будет требовать «восстановления своего доброго имени».

В настоящее время руководство заводов сменило поставщика питания на предприятие, а фактом массового заболевания гепатитом А заинтересовалась прокуратура Северной столицы, которая сейчас проводит проверку и изучает причины вспышки заболевания.

По разным данным, вирусным гепатитом А заболели от 18 до 29 сотрудников заводов.