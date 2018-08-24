Пятница, 24 Августа 2018 года
00:15:43 МСК

Колонна военной техники попала в аварию в Киевской области

Происшествия

Повреждены три автомобиля, никто не пострадал

Киев, 24 августа 2018, 00:01 — REGNUM  Военная техника, которую перегоняли на парад в Киев, попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщили 23 августа в пресс-службе национальной гвардии Украины.

ДТП произошло 23 августа на трассе Киев-Одесса в первой половине дня.

В результате получили повреждения три автомобиля — два КрАЗа и легковой автомобиль Renault Dokker.

По факту происшествия начато служебное расследование.

Напомним, 18 августа зенитная установка «Бук» протаранила здание бизнес-центра в Киеве.

Читайте также: Зенитная установка «Бук» врезалась в бизнес-центр в Киеве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить