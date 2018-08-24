Пьяный челябинец напросился на медвежий укус

Челябинск, , 05:12 — REGNUM Медведь укусил посетителя ресторана, который пытался его поцеловать, сообщает Накануне.ru.

Неудачный поцелуй закончился для челябинца незначительной травмой лица. Это произошло 22 августа в одном из челябинских ресторанов, где в клетке посетители могут видеть живого медведя.

Один из посетителей, находясь навеселе, решил поцеловать медведя, и тот укусил его за губу. Уточняется, что травма не тяжелая.

По словам официанта, медведь не был голоден, просто ему не понравилось агрессивное поведение посетителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Камчатского края снял на видео медведя и бездомную собаку, которые сдружились, живя на свалке. Дружба собаки и медведя — очень редкое явление, отмечают зоологи.

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