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Вечер в ДНР: Украинские боевики обстреляли три населенных пункта

Происшествия

Потери и разрушения уточняются

Соледар, ДНР, 24 августа 2018, 00:04 — REGNUM  Три населенных пункта ДНР попали под обстрел украинских боевиков вечером 23 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрелы начались в 19:40 мск. Сначала из оккупированной ВСУ Талаковки по поселку Коминтерново было выпущено тринадцать гранат из АГС. Позже населенный пункт Старомихайловка подвергся обстрелу из автоматической пушки, установленной на БМП. После 22:00 поселок Саханка был обстрелян из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, с 29 августа в Донбассе вводится перемирие для того, чтобы дети могли спокойно начать учебный год. Впрочем, Украина ещё ни разу не соблюдала ни «школьное», ни «хлебное», ни любое другое перемирие.

Читайте подробнее: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

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Действия ВС Украины в Донбассе
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