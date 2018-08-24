Автобус с магнитогорцами загорелся в Башкирии

Уфа, , 05:28 — REGNUM Автобус, в котором из Абхазии ехали жители города Магнитогорска (Челябинская область), загорелся в Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

«Днем, 22 августа 2018 года, поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на 125 км трассы Уфа-Белорецк произошло задымление моторного отсека автобуса, который доставлял жителей Магнитогорска Челябинской области с отдыха из Республики Абхазия», — сообщили в пресс-службе.

Когда стало ясно, что транспортное средство горит, водитель остановил и автобус, пассажиры покинули салон. Водитель, используя огнетушитель, погасил вспыхнувшее под капотом пламя.

На место ЧП выехали сотрудники аварийно-спасательной службы. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров отправили в Магнитогорск попутным транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГИБДД, в Свердловской области за семь месяцев 2018 года произошло 162 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Восемь детей при этом погибли и 175 — получили травмы.

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