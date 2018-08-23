В Мурманске более 1300 посетителей ТЦ эвакуировали из-за задымления

Мурманск, , 23:20 — REGNUM Посетители торгового центра в Мурманске вечером 23 августа были эвакуированы из-за задымления, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как уточняется, инцидент произошёл в ТЦ «Мурманск Молл». Из-за короткого замыкания из здания были эвакуированы более 1300 посетителей, в том числе 490 детей.

По сообщениям местных СМИ, на место были направлены несколько экипажей экстренных служб. Небольшое возгорание было ликвидировано ещё до их прибытия. В результате происшествия никто не пострадал.