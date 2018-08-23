Напавший в Москве на полицейских злоумышленник умер в больнице

Москва, , 23:12 — REGNUM Злоумышленник, атаковавший сотрудников полиции в центре Москвы, умер в одной из столичных больниц, сообщает 23 августа телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, нападавший получил пулю в голову в ходе перестрелки с полицейскими, что и стало причиной его смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, на полицейских напал 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат К.

Причины его поступка пока не выяснены.

Напомним, один из полицейских был ранен в ногу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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