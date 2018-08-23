СМИ: Установлена личность человека, атаковавшего полицейских в Москве

Москва, , 22:54 — REGNUM Правоохранители выяснили личность человека, устроившего стрельбу по сотрудникам полиции в центре Москвы, сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, нападение на полицейских устроил 31-летний выходец из Кабардино-Балкарии.

Причины его поступка до сих пор остаются неясными.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 августа в центре российской столицы в переулке Сивцев Вражек мужчина неожиданно начал стрелять по двум полицейским, ранив одного из правоохранителей. Ответным огнем злоумышленник был ранен, обезврежен и задержан.

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