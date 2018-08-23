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По факту нападения на полицейских в Москве СК возбудил уголовное дело

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

По факту нападения на полицейских в Москве СК возбудил уголовное дело
Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Москва, 23 августа 2018, 21:48 — REGNUM  Сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на полицейских в Москве, сообщил 23 августа журналистам представитель столичного управления СК РФ.

По имеющейся информации, 23 августа в Москве в переулке Сивцев Вражек неизвестный мужчина неожиданно открыл огонь по проходившим мимо него сотрудникам полиции, ранив одного из них.

Ответным огнем нападавший был ранен, разоружен и доставлен в больницу.

Мотив его действий пока не выяснен.

Инцидент квалифицирован как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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