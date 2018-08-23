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Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы

Происшествия

Нападавший был обезврежен сотрудниками полиции

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Москва, 23 августа 2018, 21:38 — REGNUM  Вооружённый мужчина совершил нападение на сотрудников полиции вечером 23 августа в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, на переулке Сивцев Вражек мужчина «беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо». Полицейские в тот момент находились при исполнении своих должностных обязанностей.

В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Злоумышленник с ранением был доставлен в больницу, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На месте происшествия работает следственная группа. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев, сообщают в СК.

Читайте развитие сюжета: По факту нападения на полицейских в Москве СК возбудил уголовное дело

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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