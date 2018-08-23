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В Узбекистане мошенница обещала высокий пост за $230 тыс

Происшествия

Злоумышленники брали деньги за обещания устроить на высокий пост

Ташкент, 23 августа 2018, 20:52 — REGNUM  В Самарканде правоохранительные органы задержали нескольих человек, которые подозреваются в преступном сговоре и мошенничестве, пишет 23 августа газета «Самаркандский вестник».

О факте мошенничества в УВД Самарканда узнали из заявления пострадавшего, который обратился за помощью 17 мая 2018 года. По его словам, одна из подозреваемых взяла у потерпевшего $230 тыс. за обещание устроить на высокий пост в АО «Узпахтасаноат», управляющую организацию хлопкоочистительной промышленности Узбекистана.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и рассказала о том, что к делу причастны еще два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против мужчины, который обещал гарантированное поступление в Национальный университет за $6 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане мошенник пообещал поступление в вуз за $6 тыс

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