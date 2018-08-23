Четверг, 23 Августа 2018 года
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В работе портала государственных услуг произошёл сбой

Происшествия

Пользователи не могли получить доступ к сервисам через учётную запись ЕСИА

Москва, 23 августа 2018, 18:37 — REGNUM  В работе Единого портала государственных и муниципальных услуг днём 23 августа произошёл сбой. Пользователи не могут получить доступ к ряду сервисов через учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

При заходе на портал пользователи получали сообщение о том что «госуслуги могут быть недоступны». «Приносим извинения и просим подождать, скоро мы всё исправим», — сообщалось на сайте.

По данным пресс-службы компании «Ростелеком», обеспечивающей работу портала и ЕСИА, в настоящее время проблемы устранены и работоспособность сайта восстановлена в полном объёме. Подробностей о причинах сбоя в компании не сообщают.

Напомним, портал государственных и муниципальных услуг был создан в 2009 году. На сегодняшний день число зарегистрированных на портале пользователей достигло 65 млн человек.

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