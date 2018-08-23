Надувная независимость: в сторону ДНР запустили самый большой флаг Украины

Донецк, , 16:55 — REGNUM В районе Авдеевки в честь Дня независимости Украины «активисты» с помощью воздушных шаров запустили в воздух самый большой флаг Украины, сообщили 23 августа в пресс-службе Операции объединённых сил (ООС).

В сообщении сказано, что после запуска флаг полетел в сторону донецкого аэропорта. Заявленная цель флешмоба:

«Напомнить всем жителям оккупированных территорий: Украина помнит о вас!»

После завершения акции генерал-майор ВСУ Александр Голоднюк вручил участникам дипломы от наблюдательного совета «книги рекордов Украины» за изготовление флага рекордных размеров.

За сутки, 22 августа, Украина дважды напомнила о себе жителям ЛНР. Из крупнокалиберных минометов были обстреляны село Желобок и пункт пропуска «Станица Луганская».

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