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Надувная независимость: в сторону ДНР запустили самый большой флаг Украины

Происшествия

Площадь флага составила 120 квадратных метров

Донецк, 23 августа 2018, 16:55 — REGNUM  В районе Авдеевки в честь Дня независимости Украины «активисты» с помощью воздушных шаров запустили в воздух самый большой флаг Украины, сообщили 23 августа в пресс-службе Операции объединённых сил (ООС).

В сообщении сказано, что после запуска флаг полетел в сторону донецкого аэропорта. Заявленная цель флешмоба:

«Напомнить всем жителям оккупированных территорий: Украина помнит о вас!»

После завершения акции генерал-майор ВСУ Александр Голоднюк вручил участникам дипломы от наблюдательного совета «книги рекордов Украины» за изготовление флага рекордных размеров.

За сутки, 22 августа, Украина дважды напомнила о себе жителям ЛНР. Из крупнокалиберных минометов были обстреляны село Желобок и пункт пропуска «Станица Луганская».

Читайте подробнее: ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Война в Донбассе
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