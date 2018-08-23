Обрушение моста вызвало в Генуе легкое землетрясение

Генуя, Италия, , 16:25 — REGNUM В день обрушения части моста Моранди в Генуе сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 1 балл по шкале Рихтера, сообщает в четверг, 23 августа, La Repubblica со ссылкой на главу профильного департамента университета Генуи Мауро Мариотти.

Обрушение моста вызвало такую нагрузку, что датчики приняли его за 1-балльное землетрясение, пояснил эксперт.

Сейсмологи принимают участие в работе комиссии, которая занимается расследованием трагедии. Их мнение о дальнейшей судьбе остатков моста (которые, по всей видимости, будут снесены) и о возможности нового строительства на этом месте будет приниматься во внимание, отмечает издание.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.