Четверг, 23 Августа 2018 года
18:01:06 МСК

Обрушение моста вызвало в Генуе легкое землетрясение

Происшествия

В день трагедии было зафиксировано землетрясение магнитудой 1 балл

Генуя, Италия, 23 августа 2018, 16:25 — REGNUM  В день обрушения части моста Моранди в Генуе сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 1 балл по шкале Рихтера, сообщает в четверг, 23 августа, La Repubblica со ссылкой на главу профильного департамента университета Генуи Мауро Мариотти.

Обрушение моста вызвало такую нагрузку, что датчики приняли его за 1-балльное землетрясение, пояснил эксперт.

Сейсмологи принимают участие в работе комиссии, которая занимается расследованием трагедии. Их мнение о дальнейшей судьбе остатков моста (которые, по всей видимости, будут снесены) и о возможности нового строительства на этом месте будет приниматься во внимание, отмечает издание.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

Читайте также: После Генуи: «Дорожный план Маршалла» и удар по невидимой руке рынка

Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить