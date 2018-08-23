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В курортном городе Канкун убили восемь человек

Происшествия

В настоящий момент ведется поиск причастных к данным преступлениям

В курортном городе Канкун убили восемь человек
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Убийца

Канкун, Мексика, 23 августа 2018, 15:47 — REGNUM  На улице курортного города Канкун в Мексике обнаружены восемь трупов со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Fox News с отсылкой на прокуратуру города.

«Восемь тел … обнаружены на улицах курортного города Канкун», — передает вещатель.

Отмечается, что первые двое убитых были найдены в понедельник, 20 августа, в центре города. Тела женщины и мужчины были обнаружены в автомобиле такси. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще шесть трупов.

В настоящий момент ведется поиск причастных к данным преступлениям.

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