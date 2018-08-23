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Атака в пригороде Парижа: Жерар Коломб ставит под сомнение термин теракт

Происшествия

Несмотря на то, что террористическая организация давно имеет репутацию брать ответственность только за те атаки, которые она организовала, надежность этих заявлений была подвергнута сомнению

Париж, 23 августа 2018, 15:48 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции ставит под сомнение версию о том, что подозреваемый совершил эту атаку, чтобы призвать других нападать на граждан международной антитеррористической коалиции, сообщает Europe1.

Спустя чуть более часа после нападения «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение. «Автор нападения в городе Трапп является одним из бойцов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и совершил нападение, чтобы призвать других нападать на граждан международной антитеррористической коалиции», — говорится в сообщении террористической организации.

«У убийцы была психологическая травма. С таким профилем он вряд ли бы смог выполнять указания исламистов», — заявил Жерар Коломб.

Несмотря на то, что террористическая организация давно имеет репутацию брать ответственность только за те атаки, которые она организовала, надежность этих заявлений была подвергнута сомнению со стороны должностных лиц и экспертов в последние месяцы после нескольких сомнительных атак.

Парижская прокуратура открыла расследование, но антитеррористическая прокуратура пока не привлекалась. На данный момент прокуратура «не видит в убийце террориста», — отметил Жерар Коломб.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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