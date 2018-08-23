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После контакта с морским ежом Волочковой потребовалась операция

Происшествия

После купания артистке балета пришлось обратиться за помощью хирурга

После контакта с морским ежом Волочковой потребовалась операция
vandijkies
Морской еж

Афины , 23 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Балерина Анастасия Волочкова угодила в греческую больницу, ударившись в море о камень с морскими ежами. Об этом сама артистка написала в своём Instagram.

По словам Волочковой, после купания ей пришлось обратиться за помощью хирурга, так как её стопа «была вся в черных иголках» морского ежа.

«Два с половиной часа врач вытаскивал 20 иголок. Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BmyNc9eBmYB/

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа балерина предложила пользователям соцсети Instagram отгадать тайный смысл, зашифрованный в буквах на номере подаренного ей автомобиля Mercedes Maybach.

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