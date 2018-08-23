Жительница Ижевска отделалась штрафом за разглашение государственной тайны

Ижевск, , 15:10 — REGNUM Верховный суд Удмуртии вынес приговор в отношении жительницы Ижевска, признанной виновной по ч.1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

По данным ведомства, женщина являлась сотрудницей одной из нефтедобывающих компаний. Весной 2016 года она дважды передала двум лицам, не имеющим соответствующего доступа, секретные топографические планы для ознакомления.

Отмечается, что ранее женщина уже имела судимость. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Наказание вынесено с учетом признания вины, раскаяния и смягчающих обстоятельств, признанных судом исключительными.